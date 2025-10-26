< sekcia Šport
Dvorský zaznamenal gól a dve asistencie, Pekarčík 0+2, Sýkora 0+1
Dvorský využil v 55. minúte presilovku a strelil svoj tretí gól v tomto ročníku.
Autor TASR
New York 26. októbra (TASR) - Slovenský hokejista Dalibor Dvorský zaznamenal v noci na nedeľu v zámorskej AHL gól a dve asistencie, jeho tím Springfield Thunderbirds však prehral doma s Hartfordom Wolf Pack 3:6. Jeho spoluhráč Juraj Pekarčík dvakrát asistoval, z víťazstva sa tešil ich krajan Adam Sýkora, ktorý si pripísal jednu asistenciu.
Dvorský využil v 55. minúte presilovku a strelil svoj tretí gól v tomto ročníku. Predtým, rovnako ako Pekarčík, asistoval pri prvých dvoch góloch Springfieldu. Dvadsaťročný center si okrem troch kanadských bodov pripísal aj tri strely na bránku. Dvorský má po šiestich tohtosezónnych dueloch v AHL na konte tri góly a dve asistencie, Pekarčík má v rovnakom počte stretnutí bilanciu 2+3.
