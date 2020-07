Hokejový klub DVTK Jegesmedvék Miškovec povedie Kanaďan Allison

Miškovec 13. júla (TASR) - Maďarský hokejový klub DVTK Jegesmedvék Miškovec povedie v sezóne 2020/21 slovenskej Tipsport Ligy kanadský tréner Dave Allison. Vedenie tímu o tom informovalo na svojej oficiálnej stránke.



Šesťdesiatjedenročný kormidelník viedol v uplynulom ročníku nemecký treťoligový klub Deggendorfer SC, v minulosti pracoval ako hlavný tréner v tímoch nižších zámorských súťaží USHL, AHL či OHL. Štyri roky pôsobil ako skaut v NHL v Colorade Avalanche a Pittsburghu Penguins. V sezóne 1995/1996 krátko viedol ako hlavný kouč Ottawu Senators. Počas hráčskej kariéry odohral tri zápasy za Montreal Canadiens v NHL, no väčšinu času strávil v nižšej AHL.



Allison sa rozhodol pre Miškovec aj vďaka informáciám od jeho predchádzajúceho trénera Glena Hanlona, ktorý viedol aj slovenskú reprezentáciu. "Rozprával som sa s ním už vlani pred mojím príchodom do Európy. Teraz mi povedal o excelentných podmienkach, realizačnom tíme, štadióne, fanúšikoch a vášni okolo klubu. Dôležitý bol aj môj vzťah s Jánosom Vasom, s ktorým sme spolu pracovali v Severnej Amerike," uviedol Kanaďan pre klubovú stránku.



Miškovec minulý týždeň potvrdil, že pokračuje v najvyššej slovenskej súťaži. Jeho štart v najbližšom ročníku následne schválili kluby na svojom utorkovom zasadnutí vo Zvolene. Tipsport Liga 2020/2021 bude mať 12 účastníkov, základná časť sa začne 2. októbra, sezóna vyvrcholí najneskôr 12. mája 2021. "Som hrdý na to, že som súčasť klubu. Som si vedomý, akú silu má liga, v ktorej budeme hrať. Čaká nás veľa práce. Bude dôležité pochopiť, že sa môžeme zlepšiť individuálne, keď budeme hrať naplno ako tím," dodal Allison.