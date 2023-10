Dybala bude chýbať AS Rím približne mesiac, poranil si krížny väz

Rím 9. októbra (TASR) - Argentínsky futbalista Paulo Dybala bude pre zranenie krížneho kolenného väzu chýbať AS Rím približne mesiac. Dvadsaťdeväťročný útočník si privodil ťažkosti v nedeľňajšom zápase 8. kola Serie A, keď jeho tím uspel na ihrisku Cagliari 4:1.



Dybala opustil ihrisko po tvrdom zákroku Mattea Pratiho. V 40. minúte ho preto vystriedal Andrea Bolleti, ktorý v druhom polčase zaznamenal gól. Rím vo vyhlásení pre agentúru AFP uviedol, že vyšetrenie v pondelok odhalilo natiahnutie väzu v ľavom kolene a bude mimo hry približne štyri týždne.



Argentínčan tak pravdepodobne vynechá 29. októbra stretnutie Rimanov na ihrisku Interu Miláno. O dva týždne neskôr by sa však už mal vrátiť do zostavy v derby proti Laziu. Mužstvu Joseho Mourinha patrí po ôsmich kolách 10. miesto v tabuľke.