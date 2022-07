Dybala podpísal trojročnú zmluvu s AS Rím

Rím 20. júla (TASR) - Argentínsky futbalista Paulo Dybala sa dohodol na podmienkach nového trojročného kontraktu s tímom AS Rím. Klub Serie A získal dvadsaťosemročného útočníka z Juventusu Turín zadarmo.



Dybala prišiel do Juventusu v roku 2015 z Palerma za 40 miliónov eur. Za sedem rokov v drese "starej dámy" dokázal vyhrať päťkrát taliansku súťaž, štyrikrát taliansky pohár a streliť 115 gólov.



Argentínčan bol spájaný aj s odchodom do Interu Miláno, ktorý bude v budúcej sezóne pôsobiť v Lige majstrov. AS Rím skončil v domácej súťaži na šiestom mieste a bude hrať iba Európsku ligu. Kľúčovým faktorom prestupu argentínskeho útočníka do AS Rím bol údajne tréner Jose Mourinho.



Podľa Skysports Dybala za sezónu získa viac ako šesť miliónov eur. "Prestúpil som do tímu, ktorý stále rastie. Klub má všetky predpoklady k úspešnej budúcnosti. Rovnako majú skvelého trénera, s ktorým je mi cťou pracovať," povedal Paulo Dybala podľa AFP.