Dybala sa zranil pri zahrávaní penalty a možno príde o MS

Rím 10. októbra (TASR) - Argentínsky stredopoliar Paulo Dybala možno príde o účasť na tohtoročných futbalových MS v Katare. Dôvodom je zranenie stehna, ktoré utrpel pri zahrávaní penalty v drese AS Rím vo víkendovom ligovom dueli proti Lecce. Jeho gól z bieleho bodu rozhodol o triumfe domácich 2:1.



Dybala skóroval z penalty v 48. minúte, no okamžite začal krívať a o dve minúty neskôr ho kouč Jose Mourinho musel vystriedať. "Radšej poviem, že to nevyzerá dobre, ako by som povedal priamo, že to vyzerá zle. Žiaľ, skôr je to asi ten horší prípad. Nie som lekár, ale z vlastnej skúsenosti a z toho, čo mi Paulo povedal je nepravdepodobné, že ho v tomto roku na trávnikoch ešte uvidíme," povedal Mourinho po zápase pre talianske médiá.



Podrobnejšie vyšetrenia čakajú na Dybalu v utorok. Svetový šampionát odštartuje v Katare 20. novembra.