Dyche je v šoku z trestu pre Everton: Cítime sa ukrivdení

Liverpool 24. novembra (TASR) - Anglický futbalový klub FC Everton dostal nespravodlivý trest za porušenie finančných pravidiel. Vyhlásil to tréner tímu Sean Dyche po tom, ako Evertonu odobrali desať bodov v tabuľke Premier League.



Dôvodom je, že klub vykázal straty vo výške 124,5 milióna libier, pričom účastníci Premier League môžu v priebehu troch rokov vykázať stratu maximálne 105 miliónov. Je to najvyšší trest v histórii súťaže, odpočet zosunul "Toffees" do zóny zostupu na 19. miesto tabuľky. "Myslím si, že sme v šoku ako všetci ostatní. Nehoráznosť a neprimeranosť sú slová, ktorými to opísal klub. Samozrejme, že sa cítime trochu ukrivdení," uviedol Dyche.



Vedenie Evertonu sa už minulý týždeň proti verdiktu odvolalo a vydalo vyhlásenie, podľa ktorého je z tohto rozhodnutia šokované a sklamané. Proti penalizácii majú protestovať aj fanúšikovia, ktorí sa vyzbierali na nákup transparentov a vlajok. Everton čaká najbližší ligový zápas v nedeľu proti Manchestru United. Informácie priniesla agentúra AFP.