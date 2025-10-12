Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 12. október 2025Meniny má Maximilián
< sekcia Šport

Dyche možno nahradí Postecogloua na lavičke Nottinghamu

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Účastník Premier League bojuje s nepresvedčivými výsledkami v úvode ligovej kampane, po siedmom kole je v tabuľke na 17. pozícii len s piatimi nazbieranými bodmi.

Autor TASR
Londýn 12. októbra (TASR) - Anglický futbalový klub Nottingham Forest údajne zvažuje výmenu hlavného trénera. Podľa BBC Sport je v prípade odvolania Angeho Postecoglouho prvou voľbou Sean Dyche.

Účastník Premier League bojuje s nepresvedčivými výsledkami v úvode ligovej kampane, po siedmom kole je v tabuľke na 17. pozícii len s piatimi nazbieranými bodmi. V súťažných zápasoch navyše ťahá osemzápasovú šnúru bez víťazstva.

Vedenie Forest čoraz viac rozmýšľa nad ďalšou výmenou hlavného trénera, najmä po prehre 0:2 s Newcastlom. Postecoglou pritom prišiel na lavičku len v septembri, keď nahradil v tejto pozícii Nuna Espirita. Päťdesiatštyriročný Dyche viedol naposledy Everton, na tomto poste skončil v januári 2025.
.

Neprehliadnite

HRABKO: Z českých bratov sa počas predvolebnej kampane stali bratranci

Fico: Rozpočet zabezpečí, že verejné financie budú pod kontrolou

BAČOVÁ: Deťom pri ošetrení zubov pomáha, keď lekár nie je v bielom

Vláda schválila návrh rozpočtu na budúci rok