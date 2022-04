Dyche skončil na poste trénera zostupom ohrozeného Burnley

Londýn 15. apíla (TASR) - Sean Dyche v piatok predčasne skončil na poste trénera futbalistov FC Burnley. Vedenie klubu ho odvolalo v snahe dať mužstvu nový impulz v boji o zotrvanie v Premier League.



Burnley je momentálne na zostupovej 18. priečke v najvyššej anglickej súťaži, s mankom štyroch bodov na sedemnásty Everton. "Výsledky v tejto sezóne sú sklamaním a hoci to bolo ťažké rozhodnutie, cítime, že zmena je nutná, aby malo mužstvo čo najväčšiu šancu zachovať si status klubu Premier League," uviedol klub v stanovisku.



Päťdesiatročný Dyche pôsobil na Turf Moor už od októbra 2012 a v septembri minulého roka predĺžil kontrakt až do roku 2025. Bol momentálne najdlhšie pôsobiacim koučom v jednom klube Premier League. S Burnley postúpil dvakrát do najvyššej súťaže. Osudnou sa mu však stala minulotýždňová prehra na ihrisku posledného Norwichu. V nedeľu sa Burnley predstaví na pôde West Hamu, tím dočasne povedie kouč mužstva do 23 rokov Mike Jackson spolu s Connorom Kingom a asistovať im bude aj kapitán Ben Mee. Informovala agentúra AFP.