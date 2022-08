Dynamo Č. Budějovice – Sparta Praha 0:2 v 2. kole českej ligy

Česká liga - 2. kolo:



Dynamo Č. Budějovice - Sparta Praha 0:2 (0:2)



Góly: 2. Höjer, 27. Čvančara



/D. Šípoš, M. Králik a J. Grič celý zápas, L. Čmelík do 72. min + ŽK - D. Holec a D. Hancko celý zápas/







1. FC Slovácko - FC Hradec Králové 1:0 (0:0)



Gól: 58. Daníček



/P. Šimko celý zápas, M. Tomič do 73. min (obaja Slovácko)/







FK Mladá Boleslav - FK Jablonec 2:2 (1:2)



Góly: 21. Matějovský (z 11m), 78. Mareček – 5. Sejk, 34. Jovovič



/M. Polaček celý zápas, S. Dancák do 63. min - J. Považanec celý zápas/





Praha 7. augusta (TASR) - Futbalisti Sparty Praha si v druhom kole českej ligy pripísali na konto prvé tri body. V zostave so slovenským brankárom Dominikom Holecom a kapitánom Dávidom Hanckom vyhrali na ihrisku Dynama České Budějovice 2:0.