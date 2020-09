Dynamo Kyjev postúpilo do play off po víťazstve nad Alkmaarom

3. predkolo Ligy majstrov 2020/2021:



PAOK Solún - Benfica Lisabon 2:1 (0:0)



Góly: 63. Giannoulis, 75. Živkovič - 90+4. Silva



Dynamo Kyjev - AZ Alkmaar 2:0 (0:0)



Góly: 49. Rodrigues, 86. Šaparenko

Bratislava 15. septembra (TASR) - Futbalisti Dynama Kyjev postúpili do play off Ligy majstrov a zabojujú o účasť v skupinovej fáze. V dueli 3. predkola zvíťazili nad Alkmaarom 2:0. O triumfe ukrajinského tímu rozhodli v druhom polčase Gerson Rodrigues a Mykola Šaparenko.Do play off sa kvalifikoval aj grécky PAOK Solún, ktorý si poradil s Benficou Lisabon 2:1. Domáci sa ujali vedenia v 63. minúte zásluhou Dimitriosa Giannoulisa, štvrť hodinu pred koncom zvýšil Andrija Živkovič. Portugalský tím v závere nadstaveného času už iba znížil Rafom Silvom.