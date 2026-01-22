< sekcia Šport
Džeko bude do konca sezóny hrať v druholigovom Schalke
Prichádza ako posila v snahe vrátiť tradičnú futbalovú značku do Bundesligy.
Autor TASR
Berlín 22. januára (TASR) - Futbalista z Bosny a Hercegoviny Edin Džeko podpísal zmluvu do konca prebiehajúcej sezóny s priebežným lídrom tabuľky druhej najvyššej nemeckej súťaže Schalke 04. Klub z Gelsenkirchenu to oznámil vo štvrtok prostredníctvom svojich kanálov.
Kapitán národného tímu balkánskej krajiny prichádza ako posila v snahe vrátiť tradičnú futbalovú značku do Bundesligy. Schalke vedie priebežnú tabuľku druhej Bundesligy o štyri body pred druhým Elversbergom, no v 18 zápasoch strelilo iba 22 gólov. Menej ich v súťaži dali len tri tímy. Tridsaťdeväťročný bývalý útočník Manchestru City či Interu Miláno prišiel do Nemecka z talianskej Fiorentiny, za ktorú nastúpil v aktuálnom ročníku na 11 zápasov Serie A a strelecky sa v nich nepresadil.
„Od prvého záujmu som klub sledoval a videl som niekoľko zápasov Schalke. Je veľmi pôsobivé, ako sa tím v tejto sezóne rozvinul po niekoľkých ťažkých rokoch,“ citovala Džeka agentúra AFP. Sedemnásobný nemecký majster, hoci naposledy ešte v roku 1958, v uplynulej dekáde dvakrát zostúpil z Bundesligy, naposledy na konci sezóny 2022/23. Džeko triumfoval v najvyššej nemeckej súťaži v roku 2009 s Wolfsburgom a v Nemecku strelil 85 gólov v 142 zápasoch. V roku 2010 bol najlepším strelcom Bundesligy.
