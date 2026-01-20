Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Džeko by mal posilniť nemecké Schalke

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Mníchov 20. januára (TASR) - Druholigový nemecký futbalový klub Schalke 04 by sa mal posilniť o útočníka z Bosny a Hercegoviny Edina Džeka. Tridsaťdeväťročný futbalista je v súčasnosti hráčom talianskej Fiorentiny.

Podľa informácií agentúry DPA už prišlo k dohode medzi lídrom druhej najvyššej nemeckej súťaže a samotným hráčom, potrebné je však dotiahnutie detailov s účastníkom talianskej Serie A. Džeko má vo Fiorentine platný kontrakt do júna.

Bosniansky reprezentant zamieril v lete z Fenerbahce Istanbul do Talianska, kde však nemá výraznú minutáž. V 18 súťažných zápasoch zaznamenal dva presné zásahy.
