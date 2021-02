Dzingel sa vrátil do Ottawy, Carolina získala Galchenyuka a Paquettea

Ottawa 13. februára (TASR) - Americký hokejový útočník Ryan Dzingel zamieril v rámci NHL z Caroliny Hurricanes do Ottawy Senators. Opačným smerom putovali útočníci Alex Galchenyuk a Cedric Paquette.



Pre 28-ročného Dzingela ide o návrat do klubu, ktorý ho draftoval v roku 2011. Z organizácie "senátorov" odišiel počas sezóny 2018/2019 do Columbusu, v lete 2019 podpísal zmluvu s Carolinou. V jej drese začal aj sezónu 2020/2021, v ktorej zatiaľ odohral 11 zápasov s bilanciou 2 góly a 2 asistencií.



Galchenyuk pôsobí v NHL od roku 2012, pričom prvých šesť sezón strávil v Montreale Canadiens. Od roku 2018 viackrát zmenil pôsobisko, postupne si obliekal dresy Arizony, Pittsburghu, Minnesoty a pred sezónou 2020/2021 sa upísal Ottawe. Za Senators nastúpil do 8 zápasov, v ktorých získal 1 bod za asistenciu.



Paquettea draftovala Tampa Bay, s ktorou získal v roku 2020 Stanleyho pohár. Následne zamieril do Ottawy, za tú odohral 9 zápasov a strelil 1 gól.