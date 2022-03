Dziuba chýba v nominácii Ruska, hovorí, že z rodinných dôvodov

Moskva 15. marca (TASR) - Kapitán ruskej futbalovej reprezentácie Arťom Dziuba chýba v nominácii na marcové prípravné zápasy. Tréner Valerij Karpin uviedol, že o to sám požiadal pre "napätú situáciu na Ukrajine", tridsaťtriročný útočník to však pre Sport-Express dementoval a uviedol, že sa v dueloch nepredstaví z rodinných dôvodov.



"Nepridal som k ruskému tímu nie pre politické záležitosti. Je to o rodinných pomeroch, ale nechcem zachádzať do podrobností. Zdá sa, že došlo k nedorozumeniu, tréner ma zle pochopil, alebo boli jeho slová nesprávne interpretované," uviedol pre denník Sport-Express.



Karpin predtým uviedol, že Dziuba sa zo zrazu ospravedlnil pre konflikt na Ukrajine, kde má žiť veľa členov jeho rodiny a povedal, že nechce byť nominovaný z rodinných dôvodov. "Dohodli sme sa, že zostaneme v kontakte a budem pozorne sledovať jeho najbližšie zápasy v drese Zenitu Petrohrad," citovala trénera agentúra AFP.



Rusko po invázii na Ukrajinu vyradili z baráže o MS v Katare. Krajina sa voči verdiktu FIFA odvolala, bez ohľadu na výsledok sa tím zíde 21. až 27. marca a plánuje odohrať prípravné zápasy. Zatiaľ však nie je jasné, proti akým krajinám či tímom. "Na presnom programe tréningového kempu a prípravných zápasoch sa pracuje a čoskoro ho zverejníme," uviedol Karpin, ktorý na zraz nepovolá hráčov z európskych klubov.