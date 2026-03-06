< sekcia Šport
Džorgov vyhral preteky s hromadným štartom kadetov, Kováč 26.
Na strelnici spravil iba jedinú chybu a v cieli bol o 10,8 sekundy rýchlejší ako druhý Lotyš Rihards Lozbers.
Autor TASR,aktualizované
Arber 6. marca (TASR) - Bulharský biatlonista Georgi Džorgov triumfoval v pretekoch s hromadným štartom na 12 km kadetov na mládežníckom svetovom šampionáte v nemeckom Arberi. Na strelnici spravil iba jedinú chybu a v cieli bol o 10,8 sekundy rýchlejší ako Lotyš Rihards Lozbers. Najväčší favorit pretekov však musel ísť až na sedem trestných kôl. Bronz získal Tuomas Latvalahti z Fínska (+16,0/3).
Slovenskí reprezentanti o popredné priečky nebojovali. Majster sveta v šprinte Markus Skelnárik nazbieral až deväť trestných okruhov a skončil na 29. mieste s mankom 2:55,4 min na víťaza. Ján Kováč bol s troma chybami o tri priečky vyššie, Oliver Gajdošovci skončil na 34. a Šimon Krištofík na 52. mieste.
Slovenská biatlonistka Michaela Straková obsadila piate miesto v pretekoch s hromadným štartom na 9 km kadetiek na mládežníckom svetovom šampionáte v nemeckom Arberi. V záverečnej individuálnej súťaži podujatia zaostala o 27,2 sekúnd za víťaznou Selinou Gannerovou z Rakúska. Obe museli absolvovať tri trestné kolá. Druhá finišovala Adele Ouvrierová Buffetová z Francúzska (+10,2 s/3) a bronz získala ďalšia Rakúšanka Ilvy Giestheuerová (+17,9/4).
Straková bojovala o zlatý hetrik. Do piatkovej súťaže išla ako majsterka sveta vo vytrvalostných pretekoch a šprinte. Na úvodnej ležke minula jeden terč a bola priebežne siedma, po druhej položke však druhá a po tretej napriek jednému trestnému kolu už na čele. Na poslednú stojku prišla s miernym mankom na Ouvrierovú Buffetovú, obe minuli jeden terč, rovnako aj Giestheuerová. Gannerová, ktorá mala na konte už tri chyby, terč vybielila. Tak isto aj Švajčiarka Giannina Pillerová, no Rakúšanka mala v poslednom kole najviac síl. Straková vyšla z trestného kola na štvrtom mieste, no už nedokázala zabojovať o vyššie priečky a v závere klesla ešte o jedno. Pillerová bola po štvrtej streľbe prvá, ale do cieľa prišla ako štvrtá.
Ďalšia Slovenka Barbora Fedorová minula iba jeden terč a obsadila 17. miesto so stratou 2:35,6 min na víťazku. Ema Malíková bola 47. (+5:32,0/4) a Dominika Patrášová skončila na 50. pozícii (+7:37,3/7).
MS juniorov a mládeže - preteky s hromadným štartom 60:
kadeti na 12 km: 1. Georgi Džorgov (Bulh.) 36:16,4 min (1), 2. Rihards Lozbers (Lot.) +10,8 s (7), 3. Tuomas Latvalahti (Fín.) +16,0 (3), ... 26. Ján KOVÁČ +2:35,1 (3), 29. Markus SKLENÁRIK +2:55,4 (9), 34. Oliver GAJDOŠOVCI +3:15,9 (6), 52. Šimon KRIŠTOFÍK (všetci SR) +5:36,8 (6)
kadetky na 9 km: 1. Selina Gannerová (Rak.) 33:46,8 min (3), 2. Adele Ouvrierová Buffetová (Fr.) +10,2 s (3), 3. Ilvy Giestheuerová (Rak.) +17,9 (4), ... 5. Michaela STRAKOVÁ +27,2 (3), 17. Barbora FEDOROVÁ +2:35,6 (1), 47. Ema MALÍKOVÁ +5:32,0 (4), 50. Dominika PATRÁŠOVÁ (všetky SR) +7:37,3 (7)
