Džudista Fízeľ obsadil 2. miesto na turnaji European Open vo Varšave

Varšava 28. februára (TASR) - Slovenský džudista Márius Fízeľ obsadil 2. miesto na turnaji European Open vo Varšave. V kategórii nad 100 kg získal cenné body do olympijskej kvalifikácie pre OH 2024 v Paríži. Vo finále nestačil na Rumuna Mirceu Croitora, ktorému podľahol na ippon.



Ďalší slovenský zástupca Benjamín Maťašeje v hmotnostnej kategórii do 100 kg prehral v druhom kole s Rakúšanom Böhlerom na ippon. Bývalý člen Juniorského olympijského tímu sa vrátil na tatami po zranení. Informácie priniesol web olympic.sk.