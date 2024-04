Džudista Fízeľ po bronze z ME verí, že dokáže zdolať každého

Banská Bystrica 29. apríla (TASR) - Slovenský džudista Márius Fízeľ po zisku bronzovej medaily na majstrovstvách Európy v Záhrebe v kategórii nad 100 kg už trénuje v Banskej Bystrici a v pondelok sa pred prítomnými médiami pochválil cenným kovom v novom tréningovo - diagnostickom bloku VŠC Dukla. Práve tam budú armádni džudisti trénovať v úplne nových podmienkach. Fízeľ v rozhodujúcom súboji repasáže o bronz zdolal v Záhrebe Nemca Erika Abramova na ippon.



"Je to obrovský úspech, v mojej kariére asi najväčší, čo som dosiahol. Po tých smolných 5. umiestneniach na predchádzajúcich šampionátoch a podujatiach je to aj veľká úľava. Prežíval som veľké emócie, je to prvý veľký úspech," prezradil Fízeľ, ktorý na ME 2024 nezdolal v boji o postup do finále iba svetovú jednotku Rusa Inala Tasojeva. Ten na podujatí štartoval pod neutrálnou vlajkou. Ku svojim súbojom na šampionáte slovenský džudista uviedol: "Od prvého zápasu na šampionáte som si veril. Vedel som, že dokážem zdolať každého. Možno s Tasojevom, keďže som vedel, že je to svetová jednotka, tak som začal opatrne. Potom, keď mu začali ubúdať sily, tak som zistil, že by to šlo. Avšak napokon uspel Rus na wazaari. V každom zápase som si však veril. Hovorí mi to aj tréner aj blízki ľudia, že ak si verím, dokážem zdolať každého, kto proti mne stojí!"



Fízeľ zaistil pre Slovensko siedmu medailu na podujatí v ére samostatnosti a prvú od roku 2017. Pred ním vybojoval Matej Poliak bronz v kategórii do 66 kg na šampionáte vo Varšave. Teraz nechýbal v Záhrebe a Máriusa nielen sledoval, ale mu aj prial. "Obrovsky ma podporoval počas celého dňa, gratuloval mi. Snažil som sa ho aj prekonať, ale nepodarilo sa, možno nabudúce," podotkol Fízeľ, ktorého limitoval narazený ukazovák na ruke. K tomu poznamenal: "Pred ME som asi týždeň a pol netrénoval džudo, až pár dní pred šampionátom som začal. S mojou fyzioterapeutkou sme sa snažili dať prst čo najlepšie dokopy, robili sme kryo, lasery. Veľmi som to pri zápasoch nevnímal, občas ma to zabolelo, ale nesnažil som sa na to sústrediť."



Spokojný s výsledkom svojho zverenca na európskom šampionáte bol aj Fízeľov tréner Ján Gregor. Na tlačovom brífingu uviedol: "Márius si zaslúžil medailu. Prelomil smolné piate miesta či už z juniorských šampionátov, majstrovstiev Európy a grand slamov. Už som mu povedal, aby sa na tie piate miesta vykašľal a nech to dotiahne do medaily. Tento rok už zdolal majstra sveta z Kuby z roku 2022, takisto majstra Európy. S absolútnou jednotkou Tasojevom ako jediný prešiel na tomto šampionáte celý zápas. Vidí, že sa to dá."



Máriusovi Fízeľovi by na základe nazbieraných bodov a postavenia v rebríčku nemala ujsť účasť na olympijských hrách v Paríži. "Vyzerá to veľmi dobre, znova si potvrdil umiestnenie v rankingu, neklesol a naopak nejaké body si pripísal. Pokiaľ bude takto pokračovať aj na majstrovstvách sveta, tak sa nemáme čoho báť. Záver kvalifikácie je nešťastný, lebo počas jedného mesiaca sú majstrovstvá Európy, dva grand slamy a majstrovstvá sveta, čo je extrémna záťaž. Takže sme radi, že Márius nemusí absolvovať všetky tieto turnaje, keďže plán nám vychádza," prezradil kouč Ján Gregor a k výkonnosti svojho zverenca podotkol: "V poslednom období rastie. Verím, že sa posunie a na majstrovstvách sveta či olympiáde nebudeme pomýšľať iba na nejakú účasť, ale aj na dobré umiestnenie."



Fízeľ v piatok odchádza na desaťdňové sústredenie do Azerbajdžanu, kde si bude môcť zmerať sily aj s borcami váhovej kategórie 150 až 160 kg. Na Slovensku totiž takýchto džudistov nemáme. Na konci mája ho čakajú majstrovstvá sveta v Abu Zabí a potom by mala prísť na rad účasť na OH v Paríži. "Olympijský rebríček sa nesnažím riešiť, snažím sa iba biť. Veľa ľudí mi hovorí, že olympiádu mám takmer istú, no ja si to nepripúšťam, aby som nepoľavil. Myslím si však, že sme na správnej ceste. Ja rád pretekám, no som rád, že nemusím byť v nejakom strese a naháňať na poslednú chvíľu každý jeden bod. S trénerom sa teraz budeme snažiť vyladiť čo najlepšiu formu na majstrovstvá sveta a potom nás čakajú už iba olympijské hry," dodal Fízeľ.