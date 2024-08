Džudista Fízeľ vypadol v 2. kole, nestačil na Jusupova

Na snímke dole slovenský džudista Márius Fízeľ v zápase proti Gerardovi Takayawovi z Fidži v 1. kole počas XXXIII. letných olympijských hier v Paríži 2. augusta 2024. Foto: TASR - Michal Svítok

Na snímke vzadu slovenský džudista Márius Fízeľ v zápase proti Gerardovi Takayawovi z Fidži v 1. kole počas XXXIII. letných olympijských hier v Paríži 2. augusta 2024. Foto: TASR - Michal Svítok

džudo - muži nad 100 kg:



1. kolo:



Márius FÍZEĽ (SR) - Gerard Takayawa (Fidži.) na ippon



2. kolo:



Ališer Jusupov (Uzb.) - Márius FÍZEĽ (SR) na ippon



Paríž 2. augusta (TASR) - Slovenský džudista Márius Fízeľ ukončil svoje pôsobenie na OH v Paríži v 2. kole. Nad jeho sily bol favorizovaný Uzbek Ališer Jusupov, ktorý zvíťazil na ippon.Fízeľ v 1. kole kategórie nad 100 kg zdolal vo svojej premiére pod piatimi kruhmi reprezentanta Fidži Gerarda Takayawu na ippon a postaral sa tak o prvé víťazstvo slovenského džudistu na olympiáde od Atén 2004, keď Jozef Krnáč vo váhe do 66 kg získal striebro. Následne Zoltán Pálkovács v Pekingu v kategórii do 100 kg a Milan Randl v Londýne vo váhe do 100 kg vypadli v 1. kole.Duel sa v úplnom úvode niesol v opatrnom duchu, obaja džudisti rýchlo dostali vzájomné varovanie za pasivitu. Potom jediný slovenský džudista na hrách prevzal iniciatívu, musel sa však aj brániť kvalitným kontrám súpera. Tridsať sekúnd pred limitom sa bronzovému medailistovi z tohtoročných ME v Záhrebe podarila technika tomoenage, za ktorú dostal wazaari. Následne súpera udržal na zemi v zámku desať sekúnd, za čo dostal druhé wazaari a zvíťazil tak na ippon.Bronzový medailista z uplynulých dvoch svetových šampionátov Jusupov potvrdil proti 25-ročnému Slovákovi pozíciu favorita. Od úvodu udával tón súboja a Fízeľ mal už 1:10 min pred gongom na konte dvakrát šido za pasivitu. Musel tak prejsť do útoku, pretože tretie by znamenalo koniec duelu, čo Uzbek využil a ešte pred koncom časového limitu si stihol pripísať dve úspešne techniky taniotoši a uranage. Získal tak dvakrát wazaari a tým pádom ippon.