Džudista Fízeľ triumfoval prvýkrát v SP, Gregor: Dôležitý míľnik

Perth 13. novembra (TASR) - Slovenský džudista Márius Fízeľ sa postupnými krokmi dostáva do širšej svetovej špičky v najťažšej váhovej kategórii. Potvrdil to cez víkend celkovým triumfom na turnaji Svetového pohára v austrálskom Perthe.



Na podujatí podobnej úrovne triumfoval Slovák naposledy ešte v roku 2011, keď to dokázal Milan Randl. Fízeľ potvrdil v Austrálii dobrú formu, keď týždeň predtým ho iba jeden víťazný duel delil od zisku bronzovej medaily na majstrovstvách Európy v Montpellieri a obsadil 5. priečku. Člen Dukly Banská Bystrica v Perthe vybojoval cenné body aj do olympijskej kvalifikácie. "Som rád, že Márius pokračoval v nastolenom trende od turnaja Európskeho pohára v Prahe, kde bol začiatkom októbra vo finále. Potvrdil svoju formu z minulotýždňových majstrovstiev Európy. Znova podal vynikajúci výkon a zdolal výborných pretekárov, s ktorými v minulosti prehral. Z hľadiska olympijskej kvalifikácie to bol dôležitý turnaj a pre Máriusa aj dôležitý míľnik, keďže je to jeho prvé víťazstvo na turnaji Svetového pohára v seniorskej kategórii," povedal podľa tlačovej správy ŠK Dukla Banská Bystrica reprezentačný tréner Slovenska Ján Gregor.



Fízeľ nie je jedinou nádejou slovenského džuda. Nina Filkorová cez víkend obsadila druhé miesto na turnaji Európskeho pohára dorastencov v Györi. Súťažila taktiež v najťažšej kategórii.