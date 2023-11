Džudista Fízeľ vypadol v 3. kole kategórie nad 100 kg

Montpellier 5. novembra (TASR) - Slovenský džudista Marius Fízeľ ukončil svoje pôsobenie na ME vo francúzskom Montpellieri v 2. kole repasáže v kategórii nad 100 kg. Potiahol ho do nej Maďar Richárd Sipöcz, ktorému podľahol v treťom kole 0:1 na wazaari.



Fízeľ prešiel tak isto na úvod repasáže cez Munira Ertuga z Turecka v pomere 2:1, no Holanďan Jelle Snippe ho zdolal na ippon. Slovensko reprezentoval na podujatí aj Matej Poliak v kategórii do 66 kg. Ten však vypadol už v prvom kole, nad jeho sily bol v piatok Armén Arťom Ghalačjan, ktorý zvíťazil na wazaari.