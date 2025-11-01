< sekcia Šport
Džudista Maťašeje získal bronz v kategórii do 100 kg
Autor TASR
Kišiňov 1. októbra (TASR) - Slovenský džudista Benjamín Maťašeje získal na majstrovstvách Európy do 23 rokov v Kišiňove bronzovú medailu. V kategórii do 100 kg zvládol boj o cenný kov proti reprezentantovi Rumunska Raresovi Arseniovi. Počas soboty si najprv poradil so Schellom Joesom z Holandska, vo štvrťfinále s Talianom Jeanom Carlettim a následne v semifinále nestačil na Faresa Mekhoukha z Francúzska.