Džudista Poliak vypadol v kategórii do 66 kg v prvom kole

MS v Abú Zabí - výsledky:



Muži - do 66 kg



finále: Rjoma Tanaka (Jap.) - Takeši Takeoka 2:0 na wazaari



o bronz: Važa Margvelašvili (Gruz.) - Matteo Piras (Tal.) na ippon, Luukas Saha (Fín.) - Nurali Emomali (Tadž.) na ippon



1. kolo: Elios Manzi (Tal.) - Matej POLIAK (SR) na wazaari



Muži - do 73 kg



finále: Hidajat Hejdarov (Azer.) - Tacuki Išihara (Jap.) na ippon



o bronz: Nls Stump (Švajč.) - Igor Wandtke (Nem.) 2:0 na wazaari, Ankhzaya Lavjargal (Mong.) - Daniel Cargnin (Braz.) na ippon







Ženy - do 57 kg



finále: Huh Mi-mi (Kór. rep.) - Christa Deguchiová (Kan.) na ippon



o bronz: Momo Tamaokiová (Jap.) - Enkhriilen Lkhagvatogooová (Mong.) na ippon, Jessica Klimkaitová (Kan.) - Timna Nelsonová Levyová (Izr.) 1:0 na wazaari



Abú Zabí 20. mája (TASR) - Zlaté medaily si v pondelok na majstrovstvách sveta v džude v Abú Zabí vybojovali Japonec Rjoma Tanaka v kategórii do 66 kg, Hidajat Hejdarov z Azerbajdžanu vo váhe do 73 kg a Huh Mi-mi z Kórejskej republiky v ženskej kategórii do 57 kg. V akcii bol aj slovenský reprezentant Matej Poliak, no svoje pôsobenie ukončil vo váhe do 66 kg už v 1. kole, nad jeho sily bol Talian Elios Manzi, ktorý zvíťazil na wazaari.Tanaka vo finále druhej najľahšej váhy zdolal krajana Takešiho Takeoku 2:0 na wazaari. Hejdarov o kategóriu vyššie zvíťazil v boji o titul nad ďalším Japoncom Tacukim Išiharom na ippon a v jedinej ženskej súťaži dňa sa Kórejka tešila po triumfe nad Kanaďankou Christou Deguchiovou na ippon.Na šampionáte budú štartovať ešte dvaja slovenskí reprezentanti. Peter Žilka sa predstaví na tatami kategórie do 90 kg v stredu a čerstvý bronzový medailista z ME Márius Fízeľ nastúpi v najťažšej váhe nad 100 kg vo štvrtok.