Džudista Žilka neuspel v Linzi v 2. kole

Linz 10. marca (TASR) - Slovenský džudista Peter Žilka ukončil svoje pôsobenie na turnaji Grand Prix v rakúskom Linzi v 2. kole kategórie do 90 kg. V prvom mal voľný žreb a v druhom bol nad jeho sily izraelský reprezentant Li Kochman, ktorý zvíťazil na ippon.



Žilka bol napokon jediným slovenským džudistom, ktorý sa na podujatí predstavil. Alex Barto mal štartoať vo váhe do 81 kg, no nenastúpil na zápas 1. kola.