Džudisti Barto a Maťašeje vybojovali na EP v Udine tretie miesto

Udine 13. augusta (TASR) - Slovenskí juniorskí reprezentanti v džude vybojovali na Európskom pohári v talianskom Udine dve tretie miesta. Alex Barto sa prepracoval na pódium vo váhovej kategórii do 81 kg, Benjamín Maťašeje ho napodobnil v kategórii do 90 kg.



Do záverečných bojov sa v kategórii do 100 kg prebojoval aj Viktor Ádám, ktorý obsadil 7. miesto. Informoval Slovenský zväz džuda (SZJ).