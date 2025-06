Džudisti sa pred MEJ v Bratislave budú pripravovať v Japonsku

Bratislava 23. júna (TASR) - Slovenskí džudisti sa pred MEJ v Bratislave (4. – 7. septembra) budú pripravovať v Japonsku. Na šampionáte na Pasienkoch majú vysoké ambície a chcú obsadiť čo najviac hmotnostných kategórií.



„Je to veľká česť pre Slovenský zväz džuda, že nám Európska únia džuda pridelila organizáciu tohto podujatia. Pričinil sa o to aj šéf Európskej únie džuda László Tóth, ktorý dobre pozná naše džudo, naše športové i organizačné ambície. Je to veľká príležitosť pre našich mladých zažiť veľké podujatie nielen doma, ale aj pred svojimi fanúšikmi a rodičmi v hľadisku. Predpokladám, že obsadíme čo najviac hmotnostných kategórií. Naši juniori a juniorky budú vidieť, kde sa nachádza špičkové európske džudo na ich úrovni. Je to veľká príležitosť vidieť to naživo to aj pre našich klubových trénerov. Finálnu nomináciu na európsky juniorský šampionát ešte nemáme. Predpokladám, že ju budeme schvaľovať v auguste,“ uviedol prostredníctvom tlačovej správy Anton Pospíšek, predseda Slovenského zväzu džuda (SZJ).



Patrícia Tománková (do 48 kg), jej sesternica Lenka Tománkovád (o 63 kg), Patríciin brat Jozef Tománek najmladší (do 60 kg) majú spolu v tomto roku už sedem medailí z juniorských Európskych pohárov a istotu štartu na juniorských ME 2025. Do nominácie pribudnú aj Oliver Scheffel (do 100 kg) a Nina Filkorová (nad 78 kg). Ďalší budú mať ešte šancu splniť nominačné kritéria SZJ.



Tománek najmladší vyhral silne obsadený juniorský turnaj v Berlíne. „Tento výsledok hodnotím veľmi pozitívne, pretože mi to dalo veľa skúsenosti a ukázalo ešte chyby, na ktorých môžem pracovať. Mám už tri medailové umiestnenia z Európskych pohárov v tomto roku, od prvého po tretie miesto a to pomôže pri nasadení na domácich juniorských majstrovstvách Európy vďaka bodom. Finálového súpera z Azerbajdžanu som zdolal z troch vzájomných duelov v tomto roku v Berlíne druhýkrát. Chystáme sa teraz na sústredenie do Japonska, kam odlietame 8. júla. Máme tam výborný sparing, veľa kvalitných tréningov. Japonci majú iný štýl džuda, je tam skôr boj o úchop, držia sa od tela, kombinujú a menia techniky. Viac trvajú na tradíciách, je to zážitok,“ zdôraznil talentovaný slovenský džudista.