Džudistka Keldijorová z Uzbekistanu vybojovala zlato do 52 kg

džudo - ženy do 52 kg



o 3. miesto:



Larissa Pimentová (Braz.) - Odette Giuffridová (Tal.) ippon, Amandine Buchardová (Fr.) - Réka Puppová (Maď.) waza-ari



finále:



Dijora Keldijorová (Uzb.) - Distria Krasniqiová (Kos.) waza-ari

Paríž 28. júla (TASR) - Uzbecká džudistka Dijora Keldijorová vybojovala zlatú medailu na OH v Paríži. Vo finále kategórie do 52 kg zdolala Distriu Krasniqiovú z Kosova na waza-ari. Bronz získali Brazílčanka Larissa Pimentová a domáca Francúzka Amandine Buchardová.Keldijorová prekvapila už v osemfinále, keď vyradila obhajkyňu olympijského titulu z Tokia a štvornásobnú majsterku sveta Japonku Utu Abeovú. Postarala sa o dva historické zápisy, je prvý olympijský víťaz v džude z Uzbekistanu a stala sa prvou ženskou medailistkou v džude z tejto stredoázijskej krajiny.V prvom súboji o bronz Pimentová zvíťazila nad Taliankou Odette Giuffridovou na ippon. Následne Buchardová priviedla do varu publikum v Champ du Mars Arene, keď zdolala Maďarku Réku Puppovú na waza-ari.