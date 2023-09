Džudistka Tománková kandiduje na mladého európskeho športovca roka

Bratislava 20. septembra (TASR) - Džudistka Patrícia Tománková sa ocitla medzi piatimi najlepšími mladými letnými športovcami Európy za tento rok a je jednou z kandidátok na Cenu Piotra Nurowského. Jej zimnú obdobu získala v máji slovenská hokejistka Nela Lopušanová. Cena Piotra Nurowského za letné športy bude udelená 6. októbra na 52. valnom zhromaždení Európskych olympijských výborov v Istanbule. Informoval portál olympic.sk.



Troch mladých športovcov vybrali hlasovaním zástupcovia zo 48 národných olympijských výborov z Európy, dvoch zasa panel expertov z Európskych olympijských výborov. Cenu Piotra Nurowského môže získať športovec vo veku od 14 do 18 rokov, ktorý dosiahol excelentné výsledky vo svojej disciplíne a vyznáva na športoviskách i mimo nich olympijské hodnoty.



Okrem Patrície Tománkovej sú do pätice kandidátov na ocenenie nominovaní aj Sarah Chaâriová z Belgicka, ktorá sa venuje taekwondu, ukrajinský skokan do vody Kirill Boľuch, turecký plavec Kuzey Tuncelli a nemecká moderná gymnastka Darja Varfolomejevová.



Patrícia Tománková sa medzi finalistov dostala vďaka jej výsledkom na džudistických tatami počas celého roka. Dosiahla unikátny triple, keď v jednom roku vyhrala majstrovstvá sveta dorastencov, majstrovstvá Európy dorastencov a Európsky olympijský festival mládeže.



Sarah Chaâriová je víťazka Európskych hier 2023 a dnes svetová jednotka vo váhe do 62 kg. Tento rok začala študovať medicínu. Kirill Boľuch si v auguste zabezpečil miestenku na olympijské hry do Paríža, keď v synchronizovaných skokoch z 10 m veže získal striebro na MS v Japonsku. Na Európskych hrách v Poľsku si vybojoval dve zlaté medaily. Kuzey Tuncelli je najmladším z finalistov. Víťaz EYOF v Maribore a juniorský majster Európy má splnený kvalifikačný limit na 1500 m v. sp. na OH do Paríža. Darja Varfolomejevová žiarila na tohtoročných majstrovstvách sveta v modernej gymnastike, kde pre Nemecko získala prvý titul vo viacboji po 48 rokoch.