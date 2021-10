Adám obsadil na MS juniorov 5. miesto v kategórii do 100 kg

Olbia 18. októbra (TASR) – Slovenský reprezentant v džude Viktor Adám obsadil piate miesto na majstrovstvách sveta juniorov v talianskej Olbii v kategórii do 100 kg. Iba jeden duel ho delil od zisku cenného kovu.



V 1. kole si poradil s Indom Deepakom Deswalom na ippon, v 2. kole zdolal rovnakým spôsobom Michala Jedrzejewského z Poľska. Vo štvrťfinále podľahol na ippon Uzbekovi Suchrobovi Radžabovovi, ktorý však postúpil do finále a potiahol tak slovenského reprezentanta do opráv.



V 1. kole opráv Adám zdolal Francúza Khamzata Saparbaeva na ippon a dostal sa tak do duelu o bronz. V ňom bol nad jeho sily Rus Matvej Kanikovskij.