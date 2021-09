Barto a Maruška na ME juniorov prehrali v 2. kole

Luxembourg 10. septembra (TASR) – Slovenskí juniorskí reprezentanti v džude Alex Barto a Alex Maruška skončili na ME v Luxembourgu v kategórii do 81 kg zhodne v 2. kole. Obaja si na turnaji pripísali jeden úspešný súboj.



Barto v prvom kole zdolal Poliaka Bartosza Boreckého na ippon. V druhom podľahol tesne Fínovi Eetuovi Ihanamäkimu, keď obaja džudisti mali na konte dvakrát šido, no tretie varovanie dostal slovenský reprezentant a prehral tak na ippon.



Maruška v 1. kole zdolal Čiernohorca Vidojeho Goluboviča na ippon, v druhom však bol nad jeho sily Švajčiar Aurelien Bonferroni, ktorému podľahol na ippon.