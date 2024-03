Džudista Fízeľ skončil na Grand Slame v Tbilisi na piatej priečke

Tbilisi 24. marca (TASR) - Slovenský džudista Márius Fízeľ obsadil piatu priečku na podujatí Grand Slam v Tbilisi v najťažšej váhovej kategórii nad 100 kg. Vo svojom záverečnom vystúpení na tatami prehral v súboji o tretie miesto s Kubáncom Andym Grandom na ippon.



Piaty muž minuloročných ME vstúpil do turnaja triumfom nad Holanďanom Jurom Spijkersom v 1. kole na ippon. V druhom kole Fízeľ zdolal na waza-ari Rusa Arťoma Zolotuchina. Vo štvrťfinále bol nad jeho sily Gruzínec Guram Tušišvili, ktorý zvíťazil na ippon, no v repasáži si Slovák napravil chuť, keď uspel proti inému Gruzíncovi Iraklimu Demetrašvilimu na waza-ari a dostal sa tak do súboja o pódiové umiestnenie. V ňom už nestačil na Grandu.



V dobrom svetle sa na turnaji prezentoval aj Peter Žilka, v kategórii do 90 kg skončil siedmy. V 1. kole zdolal Rakúšana Thomasa Scharffettera na ippon. V 2. kole bol jeho súperom Estónec Klen Kristofer Kaljulaid a cez neho prešiel po víťazstve rovnakým spôsobom. V treťom súboji na Slováka nestačil ani Francúz Max Laborde na ippon. Premožiteľa našiel Žilka až vo štvrřtfinále, keď bol nad jeho sily Eljan Hadžijev z Azerbajdžanu, ktorý uspel na ippon, hoci slovenský džudista si proti nemu pripísal waza-ari. V repasáži ho zdolal napokon ešte aj Robert Florentino z Dominikánskej republiky na waza-ari. V tej istej váhe sa predstavil aj Alex Barto, no prehral už svoj prvý súboj proti Vugarovi Talibovi z Azerbajdžanu 0:2 na waza-ari.