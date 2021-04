Slovenskí džudisti Poliak aj Majorošová prehrali v 1. kole

ME v Lisabone:



ženy - do 48 kg:

1. Distria Krasniqiová (Kos.),

2. Daria Bilodidová (Ukr.),

3. Melanie Clementová (Fr.) a Sabina Giliasowá (Rus.)



ženy - do 57 kg:

1. Telma Monteirová (Port.),

2. Kaja Kajzerová (Slov),

3. Nora Gjakovová (Kos.) a Sarah Leonie Cysiqueová (Fr.),



1. kolo: Wilsa Gomesová (Port.) - Viktória MAJOROŠOVÁ (SR) na ippon



muži - do 66 kg:

1. Manuel Lombardo (Tal.),

2. Vaša Margvelašvili (Gruz.),

3. Alberto Gaitero Martin (Šp.) a Joao Crisostomo (Port.),

1. kolo: Nidžat Šichalizada (Azer.) - Matej POLIAK (SR) na ippon

Lisabon 16. apríla (TASR) - Slovenskí džudisti Matej Poliak a Viktória Majorošová neuspeli v 1. kole na majstrovstvách Európy v Lisabone. Poliaka zdolal v kategórii do 66 kg Nidžat Šichalizada z Azerbajdžanu, keď slovenský reprezentant proti nemu zaznamenal waza-ari, no súper ho napokon na začiatku tretej minúty súboja hodil na ippon. Titul putuje do Talianska zásluhou Manuela Lombarda.Majorošová prehrala s Portugalčankou Wilsou Gomesovou v kategórii do 57 kg. Slovenku rozhodcovia trikrát napomenuli, čo znamenalo ippon pre súperku. Prvé dve varovania šido dostala za nepovolené útoky, tretie na začiatku druhej minúty súboja za pasivitu. Zlato si vybojovala domáca Telma Monteirová.