Randl a Žilka do 3. kola v kategórii do 90 kg

ME v Lisabone



Muži

do 60 kg:

1. Francisco Garrigos (Šp.),

2. Luka Mkheidze (Fr.),

3. Jago Abuladze (Rus.), Karamat Husejnov (Azer.)



do 90 kg:

1. Laša Bekauri,

2. Beka Gviniašvili (obaja Gruz.),

3. Michail Igolnikov (Rus.), Krisztián Tóth (Maď.),



3. kolo: Igolnikov - Milan RANDL (SR) na ippon, Mihael Zgank (Tur.) - Peter ŽILKA (SR) na ippon



do 100 kg:

1. Toma Nikiforov (Belg.),

2. Varlam Liparteliani (Gruz.),

3. Alexandre Iddir (Fr.), Zelim Kocojev (Azer.)



nad 100 kg:

1. Inal Tasojev (Rus.),

2. Henk Grol (Hol.),

3. Guram Tušišvili (Gruz.), Lukáš Krpálek (ČR), ... 1. kolo: Aliaksandr Vachaviak (Biel.) - Márius FÍZEĽ (SR) na ippon



ženy

do 52 kg:

1. Amandine Buchardová (Fr.),

2. Odette Giuffridová (Tal.),

3. Gefen Primová (Izr.), Réka Puppová (Maď.)



do 70 kg:

1. Sanne Van Dijkeová (Hol.),

2. Margaux Pinotová (Fr.),

3. Madina Tajmazovová (Rus.), Barbara Timová (Portug.)



nad 78 kg:

1. Kayra Sayitová (Tur.),

2. Lea Fontaineová (Fr.),

3. Maryna Slucká (Biel.), Rochele Nunesová (Portug.)







Lisabon 18. apríla (TASR) - Slovenskí džudisti Milan Randl a Peter Žilka skončili v nedeľu na majstrovstvách Európy v Lisabone v 3. kole kategórie do 90 kg. Randl podľahol bronzovému Rusovi Michailovi Igolnikovovi na ippon, Žilka prehral rovnakým spôsobom s Turkom Mihaelom Zgankom a ani jeden nepostúpil do repasáže. Na šampionáte si pripísali jedno víťazstvo, Randl v 2. kole zdolal Islanďana Gilla Bolndala a Žilka Estónca Mattiasa Kuusika.Titul si vybojoval Gruzínec Laša Bekauri, ktorý vo finále pokoril krajana Beku Gviniašviliho. V kategórii nad 100 kg Márius Fízeľ prehral už v prvom kole s Bielorusom Aliaksandrom Vachaviakom na ippon. Zlato získal Rus Inal Tasojev po finálovom víťazstve nad Holanďanom Henkom Grolom.