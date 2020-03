Majstrovstvá Európy v džude preložili až na jún

Praha 12. marca (TASR) – Majstrovstvá Európy v džude v Prahe preložili pre hrozbu šírenia koronavírusu až na 19.-21. júna. Pôvodne sa mali konať už prvý májový víkend. Informáciu zverejnil český zväz džuda.



Medzinárodná džudistická federácia (IJF) už zrušila viacero turnajov, na ktorých mohli pretekári získať body do rebríčka, ktoré sú potrebné pre kvalifikáciu na olympiádu v Tokiu. Preto posunula aj dátum, do ktorého sa dajú body do rebríčka ešte získať na koniec júna.



Počet potvrdených prípadov nákazy novým koronavírusom stúpol vo štvrtok v ČR na 104, z toho 50 zaznamenali v metropole Praha. Počet smrteľných obetí sa podľa údajov "Coronavirus COVID-19 Global Cases by Johns Hopkins CSSE" celosvetovo k štvrtkovému večeru zvýšil na 4718, v 116 krajinách/regiónoch sveta ho diagnostikovali u vyše 127 000 osôb.