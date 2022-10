Džudista Barto nestačil v 2. kole na Mollaího

MS v Taškente - výsledky:



Muži - do 81 kg:

2. kolo: Saíd Mollaí (Azer.) - Alex BARTO (SR) na ippon



1. kolo: BARTO - Nicon Zaborosciuc (Mold.) na ippon



finále: Tato Grigalašvili (Gruz.) - Matthias Casse (Bel.) 1:0



o bronz: Shamil Borchashvili (Rak.) - Saíd Mollaí (Azer.) 1:0, Takanori Nagase (Jap.) - Sotaro Fudžiwara (Jap.) 1:0







ženy - do 63 kg:



finále:



Megumi Horikawová (Jap.) - Catherine Beaucheminová Pinardová (Kan.) na ippon



o bronz: Manon Deketerová (Fr.) - Angelika Szymanská (Poľ.) 1:0, Barbara Timová (Por.) - Florentina Ivanescuová (Rum.) 1:0





Taškent 9. októbra (TASR) - Slovenský reprezentant v džude Alex Barto vypadol na majstrovstvách sveta v Taškente v kategórii do 81 kg v 2. kole. V úvodnom súboji zdolal Moldavca Nicona Zaborosciuca na ippon. Následne však narazil na veľmi silného súpera, strieborného medailistu z Tokia Saída Mollaeího. Pôvodom Iránec, ktorý po anabáze v Mongolsku od tejto sezóny reprezentuje Azerbajdžan, zvíťazil na ippon.Slovensko má na podujatí ešte štyroch zástupcov. Peter Žilka a Milan Randl budú bojovať v kategórii do 90 kg v pondelok, Benjamín Matašeje nastúpi vo váhe do 100 kg v utorok a Márius Fízeľ sa predstaví v najťažšej kategórii nad 100 kg v stredu.V nedeľu v Taškente súťažili aj ženy do 63 kg, zlatú medailu vybojovala Japonka Megumi Horikawaová, ktorá vo finále zdolala Catherine Beaucheminovú Pinardovú z Kanady.