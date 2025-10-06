Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Tománková skončila v kategórii do 63 kg v 2. kole

Na snímke dole Lenka Tománková (Slovensko) a hore Neza Mesiceková (Slovinsko) v kategórii do 63 kg na ME juniorov v džude 5. septembra 2025 v Bratislave. Foto: TASR - Martin Baumann

Na šampionáte sa predstaví ešte dvojica Slovákov.

Autor TASR
Lima 6. októbra (TASR) - Slovenská džudistka Lenka Tománková neuspela na juniorských MS v Lime už vo svojom úvodnom vystúpení v kategórii do 63 kg. V 1. kole mala voľný žreb, v druhom bola nad jej sily Ruska Viktorija Martynenková, ktorá zvíťazila na júkó.

Na šampionáte sa predstaví ešte dvojica Slovákov. V utorok budú štartovať Oliver Scheffel v kategórii do 100 kg a Nina Filkorová v kategórii do 78 kg.
