Randl ani Žilka nepostúpili na Grand Prix v Taškente z 2. kola

Taškent 7. marca (TASR) - Slovenskí džudisti Milan Randl ani Peter Žilka nepostúpili v nedeľu do 3. kola na turnaji Grand Slam v uzbeckom Taškente. Obaja sa predstavili v kategórii do 90 kg, Randl nestačil v 2. kole na Japonca Kentu Nagasawu, Žilka podľahol Donghanovi Gwakovi z Kórejskej republiky.



V sobotnej súťaži do 66 kg obsadil Matej Poliak siedme miesto. Podarilo sa mu zdolať dvoch súperov. Vo štvrťfinále narazil na neskoršieho celkového víťaza a Kórejčan An Pa-ul ho zdolal na wazaari. V repasáži bol nad sily Slováka Kazach Jerlan Serikžanov, ktorý zvíťazil na ippon.



Filip Štancel v kategórii do 81 kg vypadol v sobotu v 2. kole, keď absolvoval jeden víťazný duel. Peruánca Luisa Angelesa Sotela zdolal na ippon. V ďalšom súboji nestačil na Belgičana Matthiasa Casseho, prehral s ním na ippon.