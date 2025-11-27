Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 27. november 2025Meniny má Milan
< sekcia Šport

Džudo: Rusko môže vystupovať na podujatiach IJF pod vlastnou vlajkou

.
Ilustračné foto. Foto: TASR/Martin Baumann

IJF tak po hlasovaní zrušil zákaz Ruska, ktorý vstúpil do platnosti po invázii na Ukrajinu. Počnúc podujatím Grand Slam 2025 v Abu Zabí môžu byť použité všetky náležitosti, vrátane štátnej hymny.

Autor TASR
Paríž 27. novembra (TASR) - Ruskí športovci môžu opäť štartovať pod vlastnou vlajkou na podujatiach pod hlavičkou Medzinárodnej džudistickej federácie (IJF). Rozhodol o tom Výkonný výbor na svojom zasadnutí.

IJF tak po hlasovaní zrušil zákaz Ruska, ktorý vstúpil do platnosti po invázii na Ukrajinu. Počnúc podujatím Grand Slam 2025 v Abu Zabí môžu byť použité všetky náležitosti, vrátane štátnej hymny. IJF sa na svojom oficiálnom webe odvoláva na obohatenie jednotlivých súťaží vzhľadom na historické úspechy Ruska v tomto športe. Zároveň očakáva dodržiavanie zásad IJF týkajúcich sa spravodlivosti, inkluzívnosti a rešpektu.

Vo svojom stanovisku sa odvoláva na rovnocenné zaobchádzanie so všetkými členmi a povinnosť ochrániť šport a jeho zástupcov.
.

Neprehliadnite

Celebrity ZOO premiérovo na Kanáli s hviezdnym hereckým obsadením

TRAGÉDIA V KOZÁROVCIACH: Pri požiari zahynula žena a tri deti

V Olympii zapálili oheň pre ZOH 2026, pre zlé počasie v múzeu

Pellegrini: Plán pre Ukrajinu je prvým a veľkým krokom správnym smerom