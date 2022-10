Džudo:Zlato v najnižších kategóriách získali Japonci Takata a Cunodová

MS v Taškente



Muži - do 60 kg:



finále:



Naohisa Takata (Jap.) - Ariunbold Echtaivan (Mong.) na ippon





o bronz:



Jang Jung-wej (Taiwan) - Jam Wolczak (Izr.) na ippon



Jeldos Smetov (Kaz.) - Dilšodbek Baratov (Uzb.) na waza-ari





Ženy - do 48 kg:



finále:



Nacumi Cunodová (Jap.) - Katharina Menzová (Nem.) 2:0 na waza-ari





o bronz:



Abiba Abužakynovová (Kaz.) - Mary Dee Vargasová Leyová (Čile) na ippon



Assunta Scuttová (Tal.) - Julia Figueroaová (Šp.) na waza-ari



Taškent 6. októbra (TASR) - Úvodné dve zlaté medaily na MS v Taškente si vybojovali džudisti Japonska. V kategórii mužov do 60 kg triumfoval Naohisa Takata, ktorý vo finále zdolal Mongola Ariunbolda Echtaivana na ippon. Do zbierky pridal štvrtý najcennejší kov z MS, na najvyšší stupeň vystúpil aj na domácich OH v Tokiu.V ženskej najnižšej kategórii do 48 kg zvíťazila vo finále Nacumi Cunodová nad Nemkou Katharinou Menzovou, keď jej rozhodcovia dvakrát udelili hodnotenie waza-ari. Japonka obhájila titul z Budapešti 2021.