Džugan pokračuje v Spišskej Novej Vsi, Rapáč: Zaznamenal veľký progres

Spišská Nová Ves 15. mája (TASR) - Slovenský hokejový útočník Róbert Džugan bude aj v sezóne 2023/2024 pôsobiť v HK GROTTO Spišská Nová Ves. Klub o tom informoval na sociálnych sieťach s dodatkom, že pre nasledujúci ročník má zmluvne zaviazaných 17 hráčov, ktorých mená bude postupne zverejňovať.



Džugan začal sezónu 2022/2023 v Prešove, počas nej prišiel výmenou do materskej Spišskej Novej Vsi. V ročníku odohral celkovo 40 zápasov, v ktorých si pripísal 9 kanadských bodov za 3 góly a 6 asistencií. "Robov podpis bola pre nás jedna z priorít, čo sa týka budúcnosti nášho tímu. ´Džugy´ od svojho návratu z Prešova zaznamenal veľký progres a v play off bol dôležitá súčasť nášho úspechu. Svojím korčuľovaním, dôrazom a agresívnym forčekingom presne zapadá do dnešného moderného hokeja. Verím, že svojou pracovitosťou a povahou ´bulldoga´ to môže dotiahnuť do reprezentácie a neskôr aj do zahraničia. Verím, že bude pokračovať v progrese a ako odchovanec pomôže nášmu klubu dosiahnuť ďalšie tímové úspechy," poznamenal generálny manažér Spišiakov Richard Rapáč.