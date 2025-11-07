< sekcia Šport
Džugan sa dohodol na novej dvojročnej zmluve v Spišskej Novej Vsi
Dvadsaťpäťročný Džugan patrí medzi služobne najstarších hráčov v kádri staronového trénera Vladimíra Záborského.
Autor TASR
Spišská Nová Ves 7. novembra (TASR) - Slovenský hokejový útočník Róbert Džugan sa dohodol na novej dvojročnej zmluve s klubom HK Spišská Nová Ves. Víťaz základnej časti extraligy 2024/25 o tom informoval na oficiálnej webovej stránke.
Dvadsaťpäťročný Džugan patrí medzi služobne najstarších hráčov v kádri staronového trénera Vladimíra Záborského. Na Spiš sa vrátil koncom novembra 2020 z HC Košice. Bol pri všetkých významných udalostiach klubu. Postúpil s ním do Tipsport ligy, vyhral bronz, striebro i pohár Dušana Pašeka staršieho. So Spišiakmi podpísal kontrakt do konca sezóny 2027/28.
"Začiatkom sezóny som komunikoval s Rišom Rapáčom. Mali sme nejaké pohovory a dopadlo to pozitívne. Predovšetkým ja som to chcel mať uzavreté čím skôr, aby som sa mohol sústrediť na aktuálnu sezónu. Som veľmi rád, že môžem byť ďalšie sezóny doma a obliekať si dres s rysom na hrudi," uviedol Džugan v rozhovore pre web hksnv.sk.
“Sme veľmi radi, že sa nám podarilo udržať ´Džugiho´ v našom klube, keďže ponúk z iných extraligových mužstiev nebolo málo. Obe strany vedia, čo od seba môžu očakávať a ja verím, že jeho výkonnosť bude naďalej rásť. Tento podpis je pozitívnou správou pre celú hokejovú komunitu v našom meste a okolí,” povedal generálny manažér klubu Richard Rapáč.
