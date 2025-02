E. Öbergová triumfovala v pretekoch s hromadným štartom

biatlon - MS v Lenzerheide



ženy - preteky s hromadným štartom na 12,5 km: 1. Elvira Öbergová (Švéd.) 40:32,3 min. (2), 2. Oceane Michelonová (Fr.) +9,4 s (3), 3. Maren Kirkeeideová (Nór.) +16,5 (3), 4. Jeanne Richardová (Fr.) +23,1 (3), 5. Milena Todorovová (Bulh.) +24,3 (2), 6. Lou Jeanmonnotová (Fr.) +34,1 (4), 7. Franziska Preussová (Nem.) +36,1 (1), 8. Suvi Minkkinenová (Fín.) +43,4 (2), 9. Tuuli Tomingasová (Est.) +55,3 (2), 10. Justine Braisazová-Bouchetová (Fr.) +1:04,1 min. (7)

Lenzerheide 23. februára (TASR) - Švédska biatlonistka Elvira Öbergová triumfovala v nedeľných pretekoch s hromadným štartom na 12,5 km na majstrovstvách sveta vo švajčiarskom Lenzerheide. Na strelnici urobila len dve chyby a zvíťazila s náskokom 9,4 sekundy pred Francúzkou Oceane Michelonovou, ktorá absolvovala tri trestné okruhy. Tretia finišovala Nórka Maren Kirkeeideová (+16,5). Slovensko nemalo v súťaži zastúpenie.Od úvodu nasadili vysoké tempo Francúzky na čele s obhajkyňou zlata Justine Braisazovou-Bouchetovou. Na prvej streľbe to však viaceré nezvládli, čo využili konkurentky. Na čelo sa dostala Švajčiarka Lena Häckiová-Grossová, ktorá viedla pred takisto čisto strieľajúcou Nemkou Franziskou Preussovou a Francúzkou Jeanne Richardovou. Julia Simonová aj Braisazová-Bouchetová museli bežať dve trestné kolá, Švédka Hanna Öbergová až tri a jej nádeje vyhasli. Häckiová-Grossová sa s Richardovou potom mierne utrhli od zvyšku poľa a spoločne došli na strelnicu. Obe v druhej ležke minuli po jednom terčíku, čo využila stále bezchybná Preussová a dostala sa do vyše desaťsekundového vedenia. Nemka sa na trati trochu trápila a rýchlo ju dobehli Häckiová-Grossová s Richardovou aj Bulharkou Milenou Todorovovou. Braisazová-Bouchetová po ďalšej streleckej chybe opäť klesla v poradí, ale bežala výborne, rivalky na trati dostihla a na tretiu streleckú položku prišla ako prvá.Preussová zostala po prvej stojke stopercentná a viedla pred E. Öbergovou a Lou Jeanmonnotovou. Braisazová-Bouchetová zamierila na ďalšie trestné kolo, na vedúcu Nemku však strácala len 16 sekúnd. Na trati dokázala manko opäť zmazať a po vyše deviatich kilometroch už bola na čele. V záverečnej streľbe však Francúzka minula až tri terče a musela sa tak zabudnúť na medaily. Preussová urobila prvú chybu, využila to E. Öbergová, ktorá strieľala v druhej stojke čisto a dostala sa do vedenia. Zo strelnice odchádzala s 20-sekundovým náskokom pred Nórkou Maren Kirkeeideovou a Francúzkou Oceane Michelonovou. Švédka si na trati už postrážila vedenie a došla si po zlato, svoje prvé z MS. Michelonová na stúpaní zaútočila na Kirkeeideovú a vybojovala striebornú medailu. Preussová finišovala na siedmej priečke, Braisazová-Bouchetová až na desiatej.