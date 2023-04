E. Seidlová napriek zlému počasiu odbehla svoj päťstý maratón

Bratislava 2. apríla (TASR) – Napriek nepriaznivému počasiu a v úctyhodnom veku 74 rokov odbehla slovenská maratónska rekordérka Eva Seidlová v nedeľu svoj v poradí 500. maratón. Splnila tak na ČSOB Bratislava maratóne svoje predsavzatie a to zabehnúť 500. maratón približne mesiac pred jej polookrúhlym výročím narodenia.



"Bola to nesmierna úľava, že v tom strašnom počasí som dobehla. Mala som radosť, že som tam mala celú rodinu, manžela, deti, ich deti, susedov, primátora. Proste celá partia prišla ešte aj s tlmačskou zástavou. Bolo to milé veľmi. A hlavne tá úľava, že už som konečne v tom lejaku doma, lebo to bolo hrozné, ako sa spustil lejak v Bratislave. Podarilo sa to však, je to tam," povedala pre TASR Seidlová.



Svojim osobným rekordom ale s behaním nekončí. Seidlová chce tento mesiac odbehnúť ďalší maratón. "Idem teraz budúcu sobotu ďalej, do Košíc na Furču (mestská časť Dargovských hrdinov). Potom si dám prestávku, pretože v Tlmačoch organizujeme 40. ročník nášho polmaratónu. Tak okolo toho sa točím, tam budú povinnosti všelijaké. A potom až začiatkom júna chcem odbehnúť maratón v Banskej Bystrici," prezradila TASR.



Nedeľňajší maratón odbehla zhruba za päť hodín. "Mala som nejaké problémy, studený vietor fúkal, nejako mi triesla chytilo. Z jednej sanitky mi dali obstrek a potom som to odbehla," vyznala sa rekordérka.



Seidlová je pôvodom z Rimavskej Soboty. Súťaží však za Tlmače, kde dlhodobo žije. Behať začala presne vo veku 35 rokov, prvý maratón však absolvovala až ako takmer 38-ročná. Dovtedy sa venovala, len spoločne s priateľkami, cvičeniu v telocvični.



Na svojom konte má aj tzv. veľkú šestku prestížnych maratónov - New York, Boston, Londýn, Berlín, Chicago a Tokio. Svoje polookrúhle životné jubileum 75. rokov oslávi 19. mája 2023.



Tohtoročný, v poradí osemnásty ročník ČSOB Bratislava maratónu, vyhrali ukrajinský atlét Taras Ivaniuta a Chorvátka Ines Jozičová. Na polmaratónskej trati triumfovali Slováci, medzi mužmi Matúš Hujsa, v ženskej kategórii Zuzana Polohová.