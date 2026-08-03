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Ealaová otočila finále vo Washingtone s Pegulovou a získala prvý titul

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Dvadsaťjedenročná Ealaová prehrala úvodné dejstvo, no v ďalšom priebehu duel otočila.

Autor TASR
Washington 3. augusta (TASR) - Filipínska tenistka Alexandra Ealaová získala svoj premiérový titul na okruhu WTA. Vo finále turnaja vo Washingtone zdolala najvyššie nasadenú Američanku Jessicu Pegulovú v troch setoch 4:6, 6:4, 6:0.

Dvadsaťjedenročná Ealaová prehrala úvodné dejstvo, no v ďalšom priebehu duel otočila. O víťazstve rozhodla suverénnym výkonom v treťom sete, v ktorom domácej favoritke nepovolila ani jeden gem. Finále sa začalo už v nedeľu, no za stavu 6:4 a 1:2 z pohľadu Pegulovej ho pre dážď prerušili a dohrávalo sa v pondelok.



turnaj WTA vo Washingtone – finále:

Alexandra Ealaová (Fil.) – Jessica Pegulová (USA-1) 4:6, 6:4, 6:0
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