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Ealová bude súperkou Pegulovej vo finále turnaja WTA vo Washingtone
Alexandra Ealová (Fil.) - Naomi Osaková (Jap.-3) 6:4, 6:2.
Autor TASR
Washington 2. augusta (TASR) - Filipínska tenistka Alexandra Ealová bude v nedeľu súperkou domácej Američanky Jessicy Pegulovej vo finále dvojhry na turnaji WTA vo Washingtone. V druhom semifinále vyradila tretiu nasadenú Japonku Naomi Osakovú 6:4, 6:2.
dvojhra - semifinále:
Alexandra Ealová (Fil.) - Naomi Osaková (Jap.-3) 6:4, 6:2
Alexandra Ealová (Fil.) - Naomi Osaková (Jap.-3) 6:4, 6:2