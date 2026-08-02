Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 2. august 2026Meniny má Gustáv
< sekcia Šport

Ealová bude súperkou Pegulovej vo finále turnaja WTA vo Washingtone

.
Na archívnej snímke americká tenistka Jessica Pegulová. Foto: TASR/AP

Alexandra Ealová (Fil.) - Naomi Osaková (Jap.-3) 6:4, 6:2.

Autor TASR
Washington 2. augusta (TASR) - Filipínska tenistka Alexandra Ealová bude v nedeľu súperkou domácej Američanky Jessicy Pegulovej vo finále dvojhry na turnaji WTA vo Washingtone. V druhom semifinále vyradila tretiu nasadenú Japonku Naomi Osakovú 6:4, 6:2.



dvojhra - semifinále:

Alexandra Ealová (Fil.) - Naomi Osaková (Jap.-3) 6:4, 6:2
.

Neprehliadnite

PREDANÓCYOVÁ: Vývoj nových unikátnych potravín trvá aj niekoľko rokov

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: August nastaví latku poriadne vysoko

Rezort vnútra nemôže zapísať zväzok osôb rovnakého pohlavia do matriky

HRABKO: Návšteva čínskeho prezidenta na Slovensku budúci rok je reálna