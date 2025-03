Zápas storočia vyboxovali v napätí vojny vo Vietname

New York 8. marca (TASR) - Pamätníci hovoria, že 8. marca 1971 sa zastavil svet, aby si pozrel súboj v ringu medzi dvoma superboxermi v tzv. "zápase storočia". Muhammad Ali a Joe Frazier sa pred 54 rokmi stretli vo vypredanej newyorskej hale Madison Square Garden, v televízii túto udalosť sledovalo v priamom prenose viac ako 300 miliónov ľudí. Bol to duel medzi dvoma bývalými olympijskými šampiónmi.



Ali ešte ako Cassius Clay získal vo veku 18-rokov zlato na olympiáde v Ríme 1960 a o štyri roky neskôr už bol absolútny majster sveta v profi-ringu. V ťažkej váhe zdolal Sonnyho Listona a následne si dal nové meno, kompatibilné s jeho neskorším konvertovaním na islam. V roku 1967 odmietol pre výhradu svedomia vojenskú službu a čelil preto odňatiu titulov i súťažným sankciám. Až v roku 1970, keď už bola verejná mienka silne proti vojne vo Vietname, mohol opäť boxovať.



Logicky nebolo možné vyhnúť sa súboju s borcom, ktorý sa na rôzne tróny dostal počas Aliho dištancu. O dva roky mladší Joe Frazier sa ešte predtým tiež stal olympijským víťazom (1964). Nemal príliš rád publicitu, okrem tej zápasovej a držal sa v ústraní aj počas príprav, ktoré sprevádzali rôzne verbálne i novinové kontroverzie, či dokonca pouličné incidenty. Postupne však aj on v atmosfére starostlivo "pestovanej" nevraživosti reagoval a prikladal do ohňa. Napätie vo verejnosti vnášal tiež faktor rasizmu. Podujatie po politicko-spoločenskej stránke totálne rozdeľovalo verejnosť, lebo pästiari mali opačný názor na vojenský konflikt USA vo Vietname, Frazier ho podporoval.



Promo zápasu malo priestor prakticky všade a vstupenky išli "na dračku", vrátane tých na čiernom trhu. Po športovej stránke duel naplnil veľké očakávania. Ali prevzal od začiatku iniciatívu ale postupne mu aj pod vplyvom rastúcich protiúderov dochádzala "para". Tých 14 kôl to však bol prvotriedny, dramatický, obojstranne kvalitný box. Bodovo navrch mal Frazier, jeho rival-obor k záveru lapal dych.



Mierny favorit si pomáhal verbálnym provokovaním súpera, ale v záverečnom 15. kole už nemal príliš čo vymyslieť. Naopak, Frazier ľavým hákom na Aliho čeľusť poslal svojho soka na zem. Publikom však šalelo, keď sa Muhammad po pár sekundách zdvihol a mohol zápas dokončiť, aj keď zostávajúce vyše dve minúty v podstate len znášal "kontrolné" údery súpera. Rozhodcovia uznali Frazierovo víťazstvo na body.



Muhammad Ali verejne svoju prvú prehru po 31 profi-víťazstvách nikdy verejne neuznal. Rivalita pokračovala a najslávnejší boxer všetkých čias zdolal Fraziera v januári 1974 i v októbri 1975, keď obhájil absolútny svetový titul, ktorý medzitým získal v súboji s Georgeom Foremanom. S týmto súperom ho v roku 1973 stratil po sérii 29 víťazstiev práve Joe Frazier.