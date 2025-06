Eberl: Bayern za Woltemadeho nezaplatí nerealistickú sumu

Mníchov 30. júna (TASR) - Nemecký futbalový klub Bayern Mníchov nezaplatí nerealistickú sumu za to, aby získal útočníka VfB Stuttgart Nicka Woltemadeho. Naznačil to športový riaditeľ Bavorov Max Eberl.



Woltemade patril k najvýraznejším postavám uplynulých ME hráčov do 21 rokov na Slovensku, so šiestimi gólmi sa stal najlepším strelcom šampionátu. V sezóne 2024/2025 odohral za Stuttgart 33 súťažných zápasov, v ktorých strelil 17 gólov. S tímom tiež získal Nemecký pohár. V posledných dňoch sa meno 23-ročného útočníka skloňuje prevažne v súvislosti so záujmom zo strany Bayernu.



Woltemade však má so svojím súčasným zamestnávateľom podpísaný kontrakt do roku 2028 a podľa špekulácii by zaňho mohol pýtať až 100 miliónov eur. „Woltemade je hráč, o ktorom uvažujeme. Máme na mysli určitý plán a snažíme sa ho realizovať s možnosťami, ktoré máme. Ak to nebude fungovať, tak to nebude fungovať. Ak sú ceny nereálne, potom to musíte akceptovať a siahnuť po inom hráčovi. To je v tomto biznise celkom bežné,“ citovala Eberla agentúra DPA.