< sekcia Šport
Ebnoutalib utrpel zranenie kolena, bude chýbať Frankfurtu
Podľa nemeckého klubu si Ebnoutalib poškodil vnútorný postranný väz.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 14. januára (TASR) - Futbalisti Eintrachtu Frankfurt sa budú musieť niekoľko týždňov zaobísť bez svojej novej posily Younesa Ebnoutaliba. Dvadsaťdvaročný útočník laboruje so zranením kolena.
Podľa nemeckého klubu si Ebnoutalib poškodil vnútorný postranný väz. Nemusí však podstúpiť operáciu, liečba prebehne konzervatívnym spôsobom. Nemecký útočník, ktorý prišiel do Frankfurtu minulý týždeň z druholigového Elversbergu, utrpel zranenie v utorkovom zápase so Stuttgartom (2:3), striedať musel už v prvom polčase. Svoj premiérový gól v I. Bundeslige strelil v piatok pri remíze 3:3 s Borussiou Dortmund. Informovala o tom agentúra DPA.
Podľa nemeckého klubu si Ebnoutalib poškodil vnútorný postranný väz. Nemusí však podstúpiť operáciu, liečba prebehne konzervatívnym spôsobom. Nemecký útočník, ktorý prišiel do Frankfurtu minulý týždeň z druholigového Elversbergu, utrpel zranenie v utorkovom zápase so Stuttgartom (2:3), striedať musel už v prvom polčase. Svoj premiérový gól v I. Bundeslige strelil v piatok pri remíze 3:3 s Borussiou Dortmund. Informovala o tom agentúra DPA.