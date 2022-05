Ecclestonea zatkli v Brazílii za nelegálne držanie zbrane

Sao Paulo 26. mája (TASR) - Bývalého šéfa motoristického seriálu MS F1 Bernieho Ecclestonea zatkli v Brazílii za nezákonné držanie zbrane pri nastupovaní do lietadla, uviedla vo štvrtok miestna polícia.



Zbraň našli v jeho batožine pri prehliadke röntgenovým zariadením na letisku Viracopos v meste Campinas v štáte Sao Paulo. Ecclestone povedal, že zbraň vlastní bez licencie, no nevedel, že je v jeho batožine. Prepustili ho po tom, ako zaplatil kauciu 1247 dolárov. Podľa miestnych médií odletel do Švajčiarska súkromným lietadlom.



Ecclestone má v Brazílii farmu, kde pestuje kávu, a v krajine bol od začiatku mája. Informovala o tom agentúra DPA.