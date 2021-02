Eckhoffová triumfovala v šprinte, Fialková skončila na 13. mieste

Šprint žien na 7,5 km:

1. Tiril Eckhoffová (Nór.) 21:18,7 min (0 tr. kôl),

2. Anais Chevalierová-Bouchetová (Fr.) +12,0 s (1),

3. Hanna Solová (Biel.) +14,4 (0),

4. Denise Herrmannová (Nem.) +22,3 (1),

5. Lisa Vittozziová (Tal.) +37,7 (0),

6. Marte Olsbuová Röiselandová (Nór.) +43,5 (2),

7. Lena Häckiová (Švaj.) +49,5 (1),

8. Franziska Preussová (Nem.) +50,4 (1),

9. Lisa Theresa Hauserová (Rak.) +50,5 (2),

10. Hanna Öbergová (Švéd.) +58,8 (1), ...

13. Paulína FIALKOVÁ +1:10,7 (1),

65. Ivona FIALKOVÁ +3:06,3 (4),

93. Veronika MACHYNIAKOVÁ (všetky SR) +4:53,2 (3)



Pokljuka 13. februára (TASR) - Nórka Tiril Eckhoffová si vybojovala zlato v šprinte na 7,5 km na 52. majstrovstvách sveta v biatlone. V sobotu v slovinskej Pokljuke predviedla čistú streľbu a po piatich rokoch sa opäť teší z titulu svetovej šampiónky. Druhá skončila s odstupom dvanásť sekúnd Anais Chevalierová-Bouchetová z Francúzska a bronz získala prekvapujúco Hanna Solová z Bieloruska. Darilo sa Paulíne Fialkovej, ktorá spravila jednu chybu na strelnici a s mankom 1:10,7 minúty obsadila 13. miesto.Potvrdila tak dobrú formu zo stredajšieho mixu, keď ho ako posledná z kvarteta vytiahla z 22. na 18. miesto. V sobotu síce na ležke minula jeden terč a priebežne sa zaradila až do piatej desiatky, no v ďalšom kole predviedla lepší výkon a stojku zvládla bez chyby. V závere to ešte vyšperkovala a 13. miesto je jej najlepšie umiestnenie v sezóne. Tú výrazne poznačilo ochorenie COVID-19, ktorým sa spolu so sestrou Ivonou nakazili ešte pred štartom ročníka. Do Svetového pohára sa síce vrátili v Hochfilzene, no zdravotné problémy po prekonaní ochorenia pretrvávali a Paulína Fialková musela prerušiť sezónu. Do pretekárskeho kolotoča sa vrátila po mesačnej pauze až na MS v Pokljuke.povedala Slovenka pre RTVS.Jej sestre Ivone sa nedarilo, na ležke síce rovnako minula len raz a priebežne figurovala pred Paulínou, ale na stojke netrafila až tri terče a so stratou 3:06,3 minúty obsadila až 65. miesto, čo znamená, že sa nepredstaví v nedeľňajšej stíhačke. Veronika Machyniaková skončila s tromi chybami na 93. priečke so stratou 4:53,2 minúty.uviedla pre RTVS Anna Murínová, trénerka Fialkových.Biatlonistkám v sobotu sťažilo podmienky počasie. V Pokljuke klesla teplota pod mínus desať stupňov Celzia a fúkal vietor, ktorý často menil smer. Doplatila na to hneď prvá na štarte Češka Markéta Davidová, ktorá musela ísť už po ležke na dve trestné kolá. Druhá Mari Ederová tam strávila asi o 20 sekúnd viac, ale vybielila všetky terče. Problémy malo aj viacero ašpirantiek na popredné umiestnenia. Naopak, Chevalierová-Bouchetová, Denise Herrmannová, Eckhoffová či Marte Olsbuová Röiselandová išli ďalej bez chyby a zaradili sa na čelo poradia. Obhajkyňa zlata z vlaňajška Röiselandová však mala smolu na stojke. Zasekol sa jej druhý náboj, čo ju vyviedlo z koncentrácie, minula dva terče a prišla o šancu na medaily. Jej krajanka Eckhoffová si síce dala na druhej položke poriadne načas, ale oplatilo sa, trafila všetkých päť terčov a vedela, že so svojou bežeckou formou si ide po medailu. To sa aj potvrdilo a do cieľa prišla v čas 21:18,7 minúty.Chevalierová-Bouchetová bola na trati o pár sekúnd rýchlejšia, no na stojke spravila jednu chybu a so stratou 12 s obsadila druhé miesto. Výborný výkon predviedla Solová, ktorá sklopila všetkých desať terčov a obsadila tretie miesto. Pre dvadsaťštyriročnú Bielorusku to je najväčší úspech v kariére. Štvrtá skončila Herrmannová, piata bola Lisa Vittozziová z Talianska a Röiselandovej sa nakoniec ušlo šieste miesto.