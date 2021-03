Eckhoffová vyhrala šiesty šprint v sérii, Fialkové pokazili stojku

9. kolo SP - Nové Město na Moravě:

šprint žien na 7,5 km:



1. Tiril Eckhoffová (Nór.) 18:11,1 min (1 tr. okruh),

2. Denise Herrmannová (Nem.) +6,1 s (0),

3. Dorothea Wiererová (Tal.) +10,5 (0),

4. Franziska Preussová (Nem.) +17,3 (1),

5. Julija Džimová (Ukr.) +30,5 (0),

6. Dzinara Alimbekavová (Biel.) +31,4 (1),

7. Elvira Öbergová (Švéd.) +36,1 (0),

8. Susan Dunkleeová (USA) +37,2 (0),

9. Julia Schwaigerová (Rak.) +38,1 (0),

10. Lucie Charvátová (ČR) +39,7 (1), ... 52. Paulína FIALKOVÁ +1:48,6 (3), 74. Ivona FIALKOVÁ +2:21,2 (4), 96. Mária REMEŇOVÁ (SR) +3:19,8 (3)



celkové poradie SP (po 22 z 26 pretekov):



1. Eckhoffová 983 b,

2. Marte Olsbuová Röiselandová (Nór.) 870,

3. Hanna Öbergová (Švéd.) 815,

4. Preussová 755,

5. Wiererová 734,

6. Lisa Theresa Hauserová (Rak.) 710, ... 53. P. FIALKOVÁ 76, 80. I. FIALKOVÁ 14



celkové poradie SP v šprinte (9 z 10):



1. Eckhoffová 414 b,

2. Olsbuová Röiselandová 302,

3. H. Öbergová 296,

4. Preussová 267,

5. Anais Chevalierová-Bouchetová (Fr.) 263,

6. Alimbekavová 254, ... 51. P. FIALKOVÁ 44, 73. I. FIALKOVÁ 13

Nové Město na Moravě 12. marca (TASR) - Nórska biatlonistka Tiril Eckhoffová zvíťazila aj v šiestych rýchlostných pretekoch za sebou v prebiehajúcej sezóne Svetového pohára. V rámci 9. kola v českom Novom Měste na Moravě síce minula jeden terč na stojke, no aj tak bola v cieli najrýchlejšia v čase 18:11,1 min. Na druhom mieste finišovala Nemka Denise Herrmannová s mankom 6,1 sekundy, tretia bola Talianka Dorothea Wiererová (+10,5 s). Obe strieľali bez chyby. Z trojice Sloveniek skončila najlepšie Paulína Fialková na 52. mieste.Líderka celkového poradia SP Eckhoffová si pripísala jedenásty individuálny triumf v sezóne a 24. v kariére, v šprinte ju nezdolal nikto od 4. kola SP, zvíťazila aj na majstrovstvách sveta v Pokljuke. Šešť šprintov po sebe ešte nevyhrala žiadna žena v histórii. V piatkových pretekoch sa po prvej čistej položke zaradila na čelo pred Francúzkou Justine Braisazovou-Bouchetovou. Na druhej síce spravila jednu chybu a vybehla z nej na priebežnej druhej priečke s mankom 2,1 sekundy za Wiererovou, no v poslednom kole potvrdila skvelú bežeckú formu a v cieli predbehla aj dovtedajšiu líderku Herrmannovú, ktorú zdolala o 6,1 sekundy. Štvrtá skončila ďalšia Nemka Franziska Preussová, piata bola Ukrajinka Julija Džimová.povedala víťazka pre oficiálny kanál Medzinárodnej biatlonovej únie.Výborne mali rozbehnuté preteky obe sestry Fialkové, keď zvládli úvodnú ležku bez chyby, no o šancu na lepšie umiestnenie prišli na druhej položke. Paulína musela ísť na tri trestné kola a nakoniec skončila na 52. mieste, Ivona minula dokonca štyri z piatich terčov a vo finále jej to stačilo len na 74. priečku. Tretia Slovenka na štarte Mária Remeňová išla dokopy na tri trestné kolá a obsadila 96. pozíciu.